Aleksandrovac započeo izradu lokalnog akcionog plana zapošljavanja
Postavljeno: 02.12.2025
Opština Aleksandrovac započela je proces izrade lokalnog akcionog plana zapošljavanja za period 2026 – 2028. godine. Na prvom sastanku radne grupe, razmatrane su ključne oblasti i ciljevi koji će uticati na poboljšanje zapošljavanja i ekonomskog razvoja opštini
Cilj izrade Plana je unapređenje zapošljavanja u Župi, posebno mladih, žena i drugih osetljivih grupa, kao i da se stimuliše razvoj preduzetništva.
Dokument će biti usklađen sa nacionalnom politikom i služiće kao osnova za konkretne mere, kao što su obuke, subvencije i preusmeravanje obrazovanja u skladu sa potrebama tržišta.
Za realizaciju ovog plana opština je nacrtom budžeta za narednu godinu predvidela finansijska sredstva.
U planu je i uspostavljanje saradnje sa institucijama države i privrednim sektorom radi uspešne implementacije mera.
Kroz ovaj proces, Opština Aleksandrovac se obavezuje da će, uz podršku svih partnera, raditi na stvaranju boljih uslova za zapošljavanje i razvoj lokalne ekonomije u narednim godinama.
Foto: Fejsbuk/ Informativna služba Doma kulture Aleksandrovac
Hormoni i zdravlje u modernom dobu: Kako tempo života remeti ravnotežu
Komentari