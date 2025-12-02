Aleksandrovac započeo izradu lokalnog akcionog plana zapošljavanja

Postavljeno: 02.12.2025

Opština Aleksandrovac započela je proces izrade lokalnog akcionog plana zapošljavanja za period 2026 – 2028. godine. Na prvom sastanku radne grupe, razmatrane su ključne oblasti i ciljevi koji će uticati na poboljšanje zapošljavanja i ekonomskog razvoja opštini

Cilj izrade Plana je unapređenje zapošljavanja u Župi, posebno mladih, žena i drugih osetljivih grupa, kao i da se stimuliše razvoj preduzetništva.

Dokument će biti usklađen sa nacionalnom politikom i služiće kao osnova za konkretne mere, kao što su obuke, subvencije i preusmeravanje obrazovanja u skladu sa potrebama tržišta.

Za realizaciju ovog plana opština je nacrtom budžeta za narednu godinu predvidela finansijska sredstva.

U planu je i uspostavljanje saradnje sa institucijama države i privrednim sektorom radi uspešne implementacije mera.

Kroz ovaj proces, Opština Aleksandrovac se obavezuje da će, uz podršku svih partnera, raditi na stvaranju boljih uslova za zapošljavanje i razvoj lokalne ekonomije u narednim godinama.

Foto: Fejsbuk/ Informativna služba Doma kulture Aleksandrovac

