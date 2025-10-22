Aleksandrovac: Uručene nagrade učesnicima likovnog i literarnog konkursa „Glišiću u čast“

U Narodnoj biblioteci u Aleksandrovcu uručene su nagrade najuspešnijim učesnicima literarnog i likovnog konkursa „Glišiću u čast“, koji su raspisale KPZ Župa i Narodna biblioteka u sklopu manifestacije koja se već trideset godina održava u čast velikana srpske književnosti i tvorca prve realistične pripovetke u Srbiji, Milovana Glišića

Direktorka biblioteke Milena Đurđević, se zahvalila učesnicima konkursa i istakla da zadatak nije bio nimalo lak da se izdvoje najbolji radovi:

– Ovi dani posvećeni su pisanoj reči , umetničkom stvaralaštvu i oni su podsećanje da knjiga i umetnost nikada ne stare, da reč ima moć, da menja svet i da je naša kulturna baština ogledalo našeg rada. Na nam je da održimo sećanje na Milovana Glišića, na njegovo stvaralaštvo na likove i pre svega heroine koje su mu bile inspiracija, prvenstveno mislim na Mionu, udovicu koja je na pravi put izvela svoju decu u teškim vremenima, a onda i na ne tako poznatu tetka Desu iz našeg sela Drenča kopa je pokazala da je pravi heroj.

Potom je nagrade najuspešnijim učesnicima konkursa, uručio sekretar KPZ „Župa“, Darko Blažić.

U konkurenciji likovnih radova na teme „Moje selo“, „Jesen“ i „Moja majka“, treće mesto podelili su Neda Stanković i David Živković, drugo mesto je pripalo Milošu Džopaliću, a prvo mesto osvojila je Teodora Starinac.

Težak zadatak bio je i u izboru najboljih literarnih radova, na temu „Prva brazda mog detinjstva“, „Kad selo progovori“, „Pismo Milovanu Glišiću“ i „Ako bi Glišić došao danas u moje mesto“ .

U konkurenciji mlađih razreda, treće mesto osvojio je Nemanja Gošić, drugo Anđela Petrović, a prvo Bojana Petrović.

U konkurenciji starijih razreda drugo mesto je osvojila Milica Punoševac, a prvo Nikolina Mitrović.

Direktorka Đurđević je zatim knjigom nagradila grupicu „Cvetići“ iz vrtića „Naša radost“ koja je došla da podrži svoje drugare čiji radovi su nagrađeni.

Foto: Fejsbuk/ Informativna služba Doma kulture Aleksandrovac