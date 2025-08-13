Aleksandrovac: U Subotici u toku probijanje i nasipanje puta

Opština Aleksandrovac nastavlja sa realizacijom projekata koji se tiču unapređenja saobraćajne i putne infrastrukture u celoj Župi

Lokalna samouprava je svesna značaja atarskih puteva. U Mesnoj zajednici Subotica je u toku probijanje i nasipanje dela puta, ukupne dužine 300 metara, u blizini parcele na kojoj će uskoro biti podignuta Crkva Svete Trojice.

Uz zahvalnost predsednici opštine i njenim saradnicima na podršci i razumevanju, Nikola Vukojičić, predsednik Saveta MZ Subotica, kaže da će se završetkom ove deonice mnogo olakšati svakodnevne aktivnosti poljoprivrednika. On je najavio nove investicije koje će u narednom periodu biti realizovane u tom naseljenom mestu.

Vukojičić je ovom prilikom pozvao sve ljude dobre volje da svojim prilozima pomognu izgradnju crkve. Donacije se mogu uplatiti na žiro račun kod Poštanske štedionice: 200-3799540101919-33, svrha uplate: Donacija, primalac: Crkva Svete Trojice, Subotica.

Kako nam je rekao Stefan Lapčević, nadzorni organ za puteve u Odeljenju za urbanizam i izgradnju, uporedo sa radovima u Subotici, nastavljaju se i planom predviđeni radovi u ostalim seoskim mesnim zajednicama i na gradskim ulicama.

Radove izvodi „Metalplast Pavlović“ iz Blaca, a sredstva su obezbeđena iz lokalnog budžeta u sklopu redovnog održavanja seoskih puteva.

Izvor i foto: Fejsbuk/ Informativna služba Doma kulture Aleksandrovac