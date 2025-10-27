Aleksandrovac: Sutra počinje realizacija projekta „Pametno i bezbedno na internetu“

Pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i opštine Aleksandrovac, u organizaciji Kulturno – prosvetne zajednice „Župa“, počinje realizacija projekta „Pametno i bezbedno na internetu“, usmerenog na unapređenje digitalne pismenosti i zaštite dece u onlajn okruženju. Realizacija projekta počinje sutra, a prva škola domaćin biće „Aca Aleksić“

Projekat će obuhvatiti sve osnovne škole na teritoriji aleksandrovačke opštine, a namenjen je učenicima od prvog do osmog razreda.

Cilj projekta je da učenici steknu znanja i veštine koje će im pomoći da prepoznaju rizike u digitalnom prostoru, zaštite svoju privatnost i odgovorno koriste internet.

Foto: Fejsbuk/ Informativna služba Doma kulture Aleksandrovac