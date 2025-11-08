Aleksandrovac: Promovisana knjiga „Dah u ogledalu” Branimira Perića

U Narodnoj biblioteci u Aleksandrovcu održana je promocija knjige Branimira Perića „Dah u ogledalu“, ali su predstavljene i tri zbirke pesama „Duga“, „Nestanak struje“ i „Jabudakanija”

Na početku promocije pozdravljajući prisutne, direktorka biblioteke Milena Đurđević predstavila je biografiju pisca:

– Književnika, Branimira Perića je „voz promocije”, kako sam voli da kaže, doveo u Aleksandrovac. Svetski putnik, rođeni Kruševljanin diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu, školovao se u Švajcarskoj, a put isprepletan rukovodećim mestima u velegradu, doveo ga je u Drenjak kod Brzeća gde danas živi i stvara. Pisanjem se bavi od đačkih dana. Svoje radove objavljivao je još u srednjoš školi. Jedan je od osnivača Književne omladine Kruševca, nagrađivan i prevođen na strane jezike.

Za sebe kaže: „Zbog sebe samog pesnik postah, zbog Vesne, supruge, to i ostah.”

Promocijom knjiga, čitanjem pesama i odlomaka iz zbirki i najnovije knjige „Dah u ogledalu”, autor je predstavio svoj stvaralački opus:

– Ja sam pre svega prozni pisac. Knjiga obuhvata savremenu tematiku, predstavlja nešto što je nastalo mešanjem stvarnosti i moje mašte, snova i pretočenih snova u stvarnost. Ovo je moja šesta knjiga. Inspiraciju nalazim u sebi i oko sebe. Pisac sam koji uvek daje optimistički ishod, da uvek postoji nada i nešto što ne dozvoljava duši da se zatvori, već uvek otvara mogućnost da se nešto lepo desi. U moja prozna dela čitalac mora da se unese i na kraju ga uvek čeka nešto što nije predvideo.

Upravo u tome je i draž čitalaca, u čijim rukama se nađe „Dah u ogledalu.” Radovi Branimira Perića nalaze se u mnogim antologijama, zbornicima i časopisima.

