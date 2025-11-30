Aleksandrovac: Promocija otvorenih programa Ministarstva privrede

PKS RPK Kruševac u saradnji sa opštinom Aleksandrovac i Šalterom za preduzetništvo organizuje prezentaciju otvorenih programa Ministarstva privrede za 2025. godinu

Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju i mlade u 2025. godini;

Program podrške razvoju prerađivačkih kapaciteta u proizvodnji vina, piva i jakih alkoholnih pića u 2025. godini;

Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za žensko preduzetništvo u 2025.

godini.

Na prezentaciji će biti predstavljeni uslovi za učešće, način konkurisanja, neophodna dokumentacija, dostupni iznosi finansijske podrške, kao i saveti i smernice za uspešno apliciranje.

Prisutni će imati priliku da postave pitanja, dobiju individualne smernice i ostvare direktan kontakt sa predstavnicima institucija.

Prezentacija će biti održana u utorak, 2. decembra 2025. godine, sa početkom u 11 časova, u Skupštinskoj sali opštine Aleksandrovac, Jaše Petrovića 26.

– Pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju i iskoriste ovu priliku za informisanje i povezivanje u cilju daljeg razvoja svog poslovanja – ističu iz Informativne službe Doma kulture u Aleksandrovcu.

Kontakt osoba u PKS RPK Kruševac

Marija Vesković, e-mail: [email protected]

Izvor i foto: Fejsbuk/Informativna služba Dom kulture Aleksandrovac