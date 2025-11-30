Aleksandrovac: Promocija otvorenih programa Ministarstva privrede

Postavljeno: 30.11.2025

PKS RPK Kruševac u saradnji sa opštinom Aleksandrovac i Šalterom za preduzetništvo organizuje prezentaciju otvorenih programa Ministarstva privrede za 2025. godinu

Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju i mlade u 2025. godini;

Program podrške razvoju prerađivačkih kapaciteta u proizvodnji vina, piva i jakih alkoholnih pića u 2025. godini;

Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za žensko preduzetništvo u 2025.
godini.

Na prezentaciji će biti predstavljeni uslovi za učešće, način konkurisanja, neophodna dokumentacija, dostupni iznosi finansijske podrške, kao i saveti i smernice za uspešno apliciranje.

Prisutni će imati priliku da postave pitanja, dobiju individualne smernice i ostvare direktan kontakt sa predstavnicima institucija.

Prezentacija će biti održana u utorak, 2. decembra 2025. godine, sa početkom u 11 časova, u Skupštinskoj sali opštine Aleksandrovac, Jaše Petrovića 26.

– Pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju i iskoriste ovu priliku za informisanje i povezivanje u cilju daljeg razvoja svog poslovanja – ističu iz Informativne službe Doma kulture u Aleksandrovcu.

Kontakt osoba u PKS RPK Kruševac
Marija Vesković, e-mail: [email protected]

Izvor i foto: Fejsbuk/Informativna služba Dom kulture Aleksandrovac

Koliko je pojeftinilo gorivo

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
30. novembar 2025., 14:04
 

Hladna sitna kiša
3°C
Apparent: -0°C
Pritisak: 1016 mb
Vlažnost: 97%
Vetar: 0.9 m/s WSW
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top