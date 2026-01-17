Aleksandrovac: Predsednica obišla radove na niskonaponskoj mreži u Bzenici

Elektroprivreda Srbije trenutno izvodi radove na zameni niskonaponske mreže u Mesnoj zajednici Bzenice. Radove je obišla predsednica opštine Jelena Paunović, sa saradnicima, i tom prilikom pohvalila angažovanje ekipa EPS-a koje su, čak i tokom snežnih padavina i božićnih praznika, radile na otklanjanju kvarova

Posebno je istakla da je u jednom delu opštine prekid u snabdevanju strujom trajao čak 18 sati, ali su ekipe EPS-a u izuzetno teškim uslovima učinile sve da problem bude rešen u najkraćem roku.

U razgovoru sa meštanima, predsednica je saslušala više pitanja od velikog značaja za ovo naselje. Poseban akcenat stavljen je na planove za postavljanje nove ulične rasvete, kao i unapređenje lokalne infrastrukture.

– Ovakve investicije su od velike važnosti za ljude koji tu žive. Opština će, u saradnji sa nadležnim institucijama, u narednom periodu preduzimati aktivnosti kako bi se ovi prioriteti realizovali i unapredili uslovi života u MZ Bzenice – poručila je predsednica Paunović.

Prema rečima nadležnih iz EPS-a, radovi će biti nastavljeni u Rogavčini i Mitrovom Polju.

Izvor i foto: Informativna služba Doma kulture Aleksandrovac