Aleksandrovac: Poziv za predlaganje javnih priznanja i zvanja počasnog građanina

Skupština opštine Aleksandrovac svake godine svečano obeležava dan Opštine, 14. februara, na praznik Svetog Trifuna

Povodom dana opštine svečano se uručuju javna priznanja i nagrade opštine Aleksandrovac.

Javna priznanja i nagrade dodeljuju se: preduzećima, ustanovama, fizičkim licima, mesnim zajednIcama, udružbnjima i drugim organima i organizacijama, kao poseban vid javnog priznanja za postignute rezultate i dostignuća u svim oblastima stvaralaštva od značaja za unapređivanje, razvoj i afirmaciju opštine Aleksandrovac.

Odlukom o javnim priznanjima i nagradama opštine Aleksandrovac („Službeni list opštine Aleksandrovac”’br. 31/2025) ustanovljene su:

– Februarska nagrada kao najviše priznanje Opštine koja se dodeljuje za delo koje predstavlja najvrednije dostignuće u Opštini i u jednoj godini se može dodeliti jedna nagrada.

– Plaketa je priznanje Opštine koje se dodeljuje za izuzetne rezultate ostvarene u dužem periodu, a koji imaju veliki i trajni značaj za opštinu Aleksandrovac. Plaketa istom licu može biti dodeljena samo jednom, a u toku godine se može dodeliti više plaketa.

– Pohvala opštine dodeljuje se za postignute uspehe u radu navedenim u stavu 4. Ovog obaveštenja u godini koja prethodi godini dodeljivanja.

Odlukom o ustanovljenju zvanja počasni građanin opštine Aleksandrovac kao javnom priznanju Opštine ovo zvanje može se dodeliti pojedincima čija izuzetna dela ili aktivnosti doprinose napretku i afirmaciji Aleksandrovca i bogatijem i humanijem životu njegovih građana. Zvanje počasni građanin može se dodeliti građanima Republike Srbije, osim građana koji imaju prebivalište na teritoriji opštine Aleksandrovac, kao i stranim državljanima.

Inicijativu za dodelu zvanja počasni građanin i javnih priznanja i nagrada mogu podneti preduzeća, ustanove, organizacije, udruženja građana, organi opštine, radna tela Skupštine, Mesne zajednice, i grupa građana Odboru za nagrade i priznanja Skupštine opštine Aleksadrovac do 20. januara predajom na pisarnici Opštinske uprave opštine Alekeandrovac, poštom na adresu Opštinska uprava opštine Aleksandrovac, ulica Jaše Netrovića broj 26. 37230 Aleksandrovac ili putem mejla na adresu: [email protected]

Inicijativa za dodelu – nagrada i priznanja i zvanja počasnog građanina opštine Aleksandrovac mora biti obrazložena.

Izvor i foto: Informativna služba Doma kulture Aleksandrovac