Aleksandrovac: Potpisani ugovori za projekte „Da se radi i gradi po tvom“

Predsednica opštine Aleksandrovac Jelena Paunović uručila je pet ugovora predstavnicima grupe građana čiji su projekti dobili podršku opštinske komisije, vrednih više od dva miliona dinara, u okviru akcije „Da se radi i gradi po tvom“

Na obostrano zadovoljstvo, predsednica Paunović čestitala je svima na dodeljenim sredstvima, naglasila da će lokalna samouprava nastaviti sa ovom akcijom koja je dokaz kako se zajedničkim naporima i usmerenim investicijama sugrađanima pruža prilika za bolju i kvalitetniju svakodnevicu, te poželela uspeh u realizaciji ovih projekata.

Predstavnici grupe građana su se zahvalili opštini Aleksandrovac što su prepoznali važnost projekata i za njih odobrili sredstva u ostvarivanju ciljeva usmerenih za dobrobit njihovih mesnih zajednica.

Inače, ugovori za male projekte, koji su dodeljeni, omogućiće izgradnju krovne konstrukcije za pokrivanje bine u Garevini, igrališta za decu u dvorištu škole u Vitkovu i uređenje podloge i ograđivanje kontejnerskih mesta u Aleksandrovcu.

Takođe, biće postavljene betonske kanalete i betoniraće se staza na ulazu u Dom kulture i škole u Gornjem Stupnju, kao i izrada ograde i sređivanje sportskog terena u Rudenicama.

Ovaj projekat ima za cilj da se građani uključe u proces odlučivanja u opštini Aleksandrovac, čime bi se povećao njihov osećaj društvene odgovornosti, donoseći nove mogućnosti i podsticaje za dalji razvoj zajednice.

Foto: Fejsbuk/ Informativna služba Doma kulture Aleksandrovac