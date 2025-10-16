Aleksandrovac: Počela izgradnja vodovoda u Mrmošu

Radnici aleksandrovačkog Komunalnog preduzeća počeli su iskop kanala za postavljanje primarne vodovodne mreže u selu Mrmoš, kojom će se veći broj domaćinstava snabdevati pijaćom vodom sa akumulacije Ćelije

Radove je obišla predsednica opštine Jelena Paunović, njen zamenik Nemanja Pribaković, predsednik Odbora župskih naprednjaka Slavoljub Miljković, kao i direktor JKSP „Aleksandrovac“ Zoran Pavličević.

U izjavi za medije predsednica Paunović istakla, da je za ove radove lokalna samouprava izdvojila 8 miliona dinara, te da pored toga ulaže značajna sredstva u popravku puteva i drugih infrastrukturnih objekata.

Direktor Pavličević je istakao da će radovi u Mrmošu biti završeni do kraja godine, čime će posle niza godina biti trajno rešeno pitanje vodosnabdevanja meštana.

Izvor i foto: Fejsbuk/ Informativna služba Doma kulture Aleksandrovac