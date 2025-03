Aleksandrovac: Održano opštinsko takmičenje recitatora

U organizaciji Kulturno – prosvetne zajednice „Župa“, a pod pokroviteljstvom opštine Aleksandrovac, u amfiteatru Srednje škole „Sveti Trifun sa Domom učenika“, održano je opštinsko takmičenje recitatora u tri kategorije: za učenike od prvog do četvrtog razreda, od petog do osmog razreda osnovnih škola i za učenike od prvog do četvrtog razreda srednjih škola.

Ocenjivanje i bodovanje recitatora koji će predstavljati opštinu na okružnom takmičenju obavio je stručni žiri u sastavu: Danica Nikolić, nastavnica srpskog jezika i književnosti iz OŠ „Ivo Lola Ribar“, Nadežda Mihajlović nastavnica srpskog jezika i književnosti iz OŠ „Aca Aleksić“ i Olgica Pavlović, profesor srpskog jezika i književnosti iz SŠ „Sveti Trifun“.

U kategoriji učenika od prvog do četvrtog razreda, prvo mesto osvojio je Vanja Ćirić, učenik OŠ „Aca Aleksić“, drugo je osvojila Vasilija Sakić, takođe učenica OŠ „Aca Aleksić“, dok treće mesto dele Anđelija Maksić i Nina Damjanović, učenice OŠ „Ivo Lola Ribar“.

U kategoriji učenika od petog do osmog razreda, sva tri mesta osvojili su učenici OŠ „Ivo Lola Ribar“. Prvo mesto pripalo je Dijani Rilak, drugo Leni Medarović, a treće je osvojio Luka Aleksić.

U kategoriji učenika srednjih škola na okružno takmičenje plasirala se Jana Medarović, učenica SŠ „Sveti Trifun sa Domom učenika“.

Na Okružnom takmičenju recitatora, koje će biti održano u aleksandrovačkom Domu kulture „Milosav Buca Mirković“ sredinom aprila, svim učesnicima želimo puno sreće i plasman na republičko takmičenje.

O.M.

Foto: Fejsbuk/ Informativna služba Doma kulture Aleksandrovac