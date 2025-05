Aleksandrovac: Održana sednica opštinskog veća

Opštinsko veće je na jučerašnjoj sednici, kojom je predsedavala predsednica opštine Jelena Paunović, razmatralo više predloga odluka, rešenja i zaključaka, bitnih za dalje funkcionisanje lokalne samouprave i rešavanje aktuelnih pitanja od značaja za građane župske zajednice

Većnici su usvojili predlog Rešenja o upotrebi sredstava iz tekuće budžetske rezerve, te predlog Pravilnika o izmeni i dopuni Pravilnika o sistematizaciji i organizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi i pravobranilaštvu opštine Aleksandrovac.

Na sednici su doneti Zaključci o sprovođenju javnih rasprava i to o nacrtima: Akcionog plana bezbednosti saobraćaja opštine Aleksandrovac za period od 2025. do 2026. godine i Strategije na putevima opštine Aleksandrovac za period od 2025. do 2030, a potom utvrđen Program javnih rasprava.

Takođe, opštinska Vlada prihvatila je Predloge Rešenja o imenovanju Organizacionih odbora tradicionalnih privredno – turističkih, sportskih i kulturnih manifestacija: „Međunarodnog sajma vina“, Župske berbe“, „Dani Milosava Buce Mirkovića – Bucini dani“ i „Župskih julskih igara – Mitrovo Polje“.

Zasedanje je završeno redovnim tačkama koje su obuhvatile pitanja, predloge i zahteve iz delokruga rada Opštinskog veća.

Izvor i foto: Fejsbuk/ Informativna služba Doma kulture Aleksandrovac