Aleksandrovac: Održana javna rasprava o Nacrtu budžeta

U Sali SO održana je javna rasprava o Nacrtu budžeta opštine Aleksandrovac za 2026. godinu, kojoj su prisustvovali predstavnici lokalne samouprave, mesnih zajednica, organizacija civilnog društva i zainteresovani građani

Govoreći o Nacrtu budžeta načelnica Odeljenja za budžet i finansije Marija Radičević istakla, da će predviđeni iznos budžeta od 1.251.760.849 dinara osigurati nastavak ulaganja u ravnomerni razvoj Župe.

Predsednica opštine Jelena Paunović naglasila je, da planirani budžet za narednu godinu predstavlja dobru osnovu za stabilno funkcionisanje lokalne zajednice, realizaciju brojnih projekata, koji uključuju izgradnju i modernizaciju komunalne infrastrukture, ali i pospešivanje mera socijalne politike, razvoja sporta i fizičke kulture, kao i društvenog života aleksandrovačke opštine.

U Sali SO održana je i javna rasprava o Nacrtu odluke o lokalnim komunalnim taksama, koje nisu menjane od 2013. godine.

O komunalnim taksama za narednu godinu, govorile su načelnica opštinske Uprave Branka Lačnjevac i načelnica Odeljenja za javne prihode Ljiljana Vesić.

Učesnici obe javne rasprave izneli su više predloga i sugestija, koje će biti dostavljene opštinskom Veću na razmatranje, a nakon toga upućene odbornicima Skupštine opštine na usvajanje.

