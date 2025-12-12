Aleksandrovac: Održana 60. sednica opštinskog veća

Na jučerašnjoj sednici opštinskog Veća, kojom je predsedavala predsednica opštine Jelena Paunović, razmatralo se o velikom broju tačaka od značaja za funkcionisanje lokalne samouprave

Nakon završetka javne rasprave i prezentacije nacrta budžeta za narednu godinu, većnici su utvrdili predlog Odluke o budžetu opštine Aleksandrovac za 2026. godinu.

Opštinsko veće utvrdilo je predlog Programa održavanja, uređenja i izgradnje komunalne infrastrukture opštine Aleksandrovac, kao i predlog Kadrovskog plana opštinske Uprave i pravobranilaštva za narednu godinu.

Pored toga, na sednici su utvrđeni predlozi Rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javno-komunalno stambenog preduzeća „Aleksandrovac“ sa programom subvencionisanja i na godišnji Program poslovanja, sa finansijskim planom, Javnog preduzeća Poslovni centar „Aleksandrovac – Župa“ za 2026. godinu.

Članovi opštinskog Veća ovom prilikom utvrdili su i predloge Odluke o lokalnim komunalnim taksama, Odluke o utvrđivanju cena taksi tarifa prevoza putnika, Odluke o načinu ostvarivanja statusa roditelj – negovatelj, te Odluke o nagradama i priznanjima opštine Aleksandrovac.

Nakon razmatranja, između ostalog, date su saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Statuta Centra za socijalni rad Aleksandrovac i na predlog Rešenja na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Narodnoj biblioteci „Aleksandrovac“.

Svi podržani predlozi rešenja i odluka opštinskog Veća upućeni su na dalje razmatranje i usvajanje odbornicima u Skupštini opštine Aleksandrovac.

Foto: Fejsbuk/ Informativna služba Doma kulture Aleksandrovac