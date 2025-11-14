Aleksandrovac: Održana 3. sednica Štaba za vanredne situacije

Štab za vanredne situacije opštine Aleksandrovac održao je redovnu sednicu, kojom je predsedavao zamenik predsednice opštine Nemanja Pribaković, a na dnevnom redu bile su važne teme za predstojeći period

Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sednice, članovi Štaba razmatrali su i usvojili predlog godišnjeg Plana za narednu godinu, te dogovorili načine saradnje i aktivnosti u cilju pravovremenog i organizovanog delovanja u slučaju potrebe.

U nastavku sednice usvojena je Informacija opštinske Uprave i javnih službi o stanju, spremnosti i pripremama za nastupajući zimski period.

Takođe, usvojen je Izveštaj o kapacitetima lokalnog Crvenog krsta za pružanje humanitarne pomoći, za odgovor na nesreće i rad u vanrednim situacijama, kao i predlog Finansijskog plana za potrebe vanrednih situacija za 2026.godinu.

Razmatrana su i druga pitanja iz nadležnosti Štaba.

Izvor i foto: Fejsbuk/Informativna služba Dom kulture Aleksandrovac