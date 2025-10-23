Aleksandrovac: Nasipanje puta u Trnavcima

Aleksandrovačka lokalna samouprava kontinuirano ulaže u poboljšanje putne infrastrukture u svim selima župske zajednice, a nasipanje i asfaltiranje puteva odvija se tokom cele godine

Preduzeće „Metalplast Pavlović“ iz Blaca završilo je minulih dana nasipanje atarskih puteva u Trnavcima, u zaseocima Brđani i Gajići, u dužini od skoro 1.400 metara.

Poverenik Mesne zajednice Marko Petrović i meštani su pohvalili uređenje nekategorisanih puteva u selu. Kažu da su ove deonice godinama bile u veoma lošem stanju, i da će nasut put umnogome olakšati život žiteljima ovog kraja.

Radovi su finansirani sredstvima iz opštinskog budžeta, a prema najavama pomoćnika predsednice opštine Nenada Jozića, zavisno od vremenskih prilika do kraja godine biće revitalizovano još nekoliko seoskih puteva.

