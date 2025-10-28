Aleksandrovac: Meštani Vražogrnaca dobili asfalt

Postavljeno: 28.10.2025

Nakon dugogodišnjeg čekanja, asfalt su dobili meštani dela Vražogrnaca. U pitanju je deonica od 300 metara lokalnog puta

Radove su obišli predsednica opštine Aleksandrovac Jelena Paunović i pomoćnik predsednice, Nenad Jozić.

Lokalna samouprava će nastaviti da radi u interesu svojih sugrađana i nastojati da im obezbedi što bolje uslove za život i rad, kako bi im omogućila da što lakše obavljaju svoje poslove i aktivnosti – poručila je predsednica Paunović i dodala, da će opština izdvojiti značajna sredstva za modernizaciju putne infrastrukture u seoskim i prigradskim naseljima u narednom periodu.

Celokupna sredstva neophodna za izvođenje radova opredeljena su iz budžeta opštine Aleksandrovac.

O. M.
Foto: Fejsbuk/ Informativna služba Doma kulture Aleksandrovac

