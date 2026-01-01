Aleksandrovac: Meštani MZ Ržanica dobili asfalt

Postavljeno: 01.01.2026

U Mesnoj zajednici Ržanica asfaltirana je deonica puta od 300 metara, čime su značajno poboljšani uslovi za saobraćaj i svakodnevno funkcionisanje meštana

Novosagrađenu deonicu obišla je predsednica opštine Aleksandrovac Jelena Paunović i njen pomoćnik Nenad Jozić.

U razgovoru sa građanima predsednica je istakla značaj ulaganja u lokalnu infrastrukturu.

Na kraju smo građevinske sezone, ali lepo vreme nam ide na ruku. Asfaltira se deonica od 300 metara i to je poslednja deonica koja je planirana u 2025. godini, tokom koje je opština Aleksandrovac asfaltirala preko 2,5 km puta. Nastavićemo i u narednoj godini sa radovima. U ovoj godini radile su mašine i trebalo bi u skorije vreme da se završi postavljanje ograde kod seoskog Doma i škole. Radovi su u toku i nadamo se da će nas vreme poslužiti da ih privedemo kraju – rekla je predsednica Paunović.

Meštani su izrazili zadovoljstvo realizacijom radova, navodeći da će im nov put znatno olakšati kretanje i pristup domaćinstvima.

Nov asfaltni put će mnogo da znači za meštane Donje Ržanice, Tržca, Drenče, Bratića, građane Tržca, Rataja i okolnih sela – kaže meštanin, Dragan Miletić.

Ovo je tranzitna deonica – ističe Dragan Mihajlović, poverenik za MZ Ržanica, koji se ovom prilikom zahvalio opštinskom rukovodstvu.

