Aleksandrovac: Javna rasprava o nacrtu budžeta

Na sednici opštinskog Veća, 57. po redu, kojom je predsedavala predsednica opštine Jelena Paunović, donete se važne odluke za funkcionisanje lokalne samouprave

Većnici Župe doneli su Zaključak o sprovođenju Javne rasprave Nacrta Odluke o budžetu opštine za 2026.godinu, te utvrdili Program javne rasprave koja će trajati u periodu od 21. novembra do 10.decembra, kada će u sali SO biti održana usmena rasprava, na kojoj će građani moći da daju svoje predloge i sugestije o ovom najvažnijem opštinskom aktu.

Uporedo sa Nacrtom budžeta, donet je Zaključak o sporovođenju Javne rasprave Nacrta Odluke o lokalnim komunalnim taksama koje, kako je obrazložila načelnica Odeljenja za javne prihode Ljiljana Vesić, nisu menjane od 2013.godine.

Većnici Župe usvojili su kvartalni izveštaj poslovanja JKSP „Aleksandrovac“, kao i JP Poslovni centar „Aleksandrovac-Župa“, te Izveštaj o radu opštinskog Veća.

Zbog potrebe sanacije četvororazredne škole u Vitkovu, kao i nastavka Programa energetske efikasnosti koji opština Aleksandrovac realizuje sa resornim Ministarstvom, većnici su doneli Odluku o upotrebi sredstava iz tekuće budžetske rezerve, koja će biti upotrebljena za ove namene.

U skladu sa strategijom zapošljavanja Republike Srbije, doneta je Odluka o formiranju Radne grupe za izradu Lokalnog akcinog plana zapošljavanja, za period od 2026. do 2028.godine.

Većnici Župe utvrdili su predlog Pravilnika o finansiranju mera energetske efikasnosti porodičnih kuća i stanova, u okviru Projekta „Čista energija i energetska efikasnost za građane“. S tim u vezi imenovana je Komisija za realizaciju mera energetske sanacije.

Na kraju sednice članovi Veća utvrdili su i predlog Rešenja o obrazovanju lokalne Komisije za pritužbe i informisanje građana, kada su u pitanju mere energetske efikasnosti.

Izvor i foto: Fejsbuk/Informativna služba Dom kulture Aleksandrovac