Aleksandrovac: Energetska sanacija kuća i stanova

U Sali SO juče je organizovan Info dan, na kome su predstavnici nadležnih opštinskih službi upoznali zainteresovane građane Župe sa mogućnostima učešća na Javnom pozivu za sufinansiranje mera energetske sanacije objekata za 2025.godinu, koje zajednički finansiraju opština Aleksandrovac i Ministarstvo rudarstva i energetike

Građane je najviše interesovalo pribavljanje potrebne dokumentacije, kao i pitanje statusa onih građana koji su prošle godine ostali ispod crte.

Prema rečima Dušice Todosijević, sekretara Komisije za dodelu sredstava za energetsku efikasnost, građani mogu svakodnevno da kontaktiraju nadležne opštinske službe, koji će im pomoći da na vreme prikupe potrebna dokumenta (papire), kako bi sa ispravnom dokumentacijom konkurisali za finansijska sredstva.

Kada je reč o onim građanima koji su prošle godine ostali ispod crte, oni će prema rečima Todosijevićeve, ove godine imati prednost u odnosu na one građane koji prvi put konkurišu za sredstva.

Poziv će biti objavljen na sajtu opštine do 15. decembra.

Foto: Fejsbuk/ Informativna služba Doma kulture Aleksandrovac