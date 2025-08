Sutra takmičenja za decu u trčanju i biciklizmu u Aleksandrovcu

Sutra (2. avgust) je praznik biciklizma i trčanja u Župi koji se održava peti put zaredom. Program počinje od 10.00

Ispred Muzeja vinarstva i vinogradarstva sutra u 10 časova počinju takmičenja za decu u trčanju i biciklizmu. Ove godine se očekuje dolazak oko 200 takmičara iz raznih delova sveta.

Pozivamo roditelje i najmlađe sugrađane da prisustvuju dečijoj kros i biciklističkoj trci predviđenoj za decu uzrasta od 4 do 9 godina na stazi dužine 300m, a za one od 10 do 15 godina na stazi dužine 13 km.