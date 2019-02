Aleksandar Vučić  na mitingu u Kruševcu: „Dogodine autoput“

– Početkom sledeće godine i fizički krećemo u izgradnju autoputa od Preljine, preko Čačka Kraljeva, Banje, Trstenika, Kruševca, pa između Ćićevca i Varvarina do Pojata. To je važno, ne samo zbog toga što će svi turistički kapaciteti biti značajno uvećani, već zato što pravimo plan za tri industrijske zone u ovom kraju: jednu između Kraljeva i Čačka, jednu između Vrnjačjke Banje i Trstenika i jednu između Kruševca, Ćićevca i Varvarina – najavio je Aleksandar Vučić, na trgu Kosovskih junaka, na mitingu koji je deo njegove posete Rasinskom okrugu u okviru kampanje „Budućnost Srbije“

Izgradnja industrijskih zona, rekao je Vučić, prilika je da se dovedu i novi investitori, pokrene novi investicioni ciklus i otvore nova radna mesta, te da se, kako je najavio, nezaposlenost u Rasinskom okrugu spusti ispod osam-devet odsto, a da se ljudi koji su napustili Srbiju vrate.

Na početku mitinga Vučić je obavestio građane da su danas „rešeni problemi u Toplani“ obezbeđivanjem para za rekonstrukciju kotlova, da je sa Valovolineom potpisan ugovor za FAM, da će biti rekonstruisana škola u Velikoj Drenovi, a podsetio je i da je ova vlast u Kruševac dovela Kromberg i Šubert koji zapošljava nekoliko stotina ljudi, a u budućnosti će ih zaposliti nekoliko hiljada.

– Došao sam ovde da čujem ljude, da vidim šta možemo da učinimo da osećaju sigurnost za sebe i svoju decu – rekao je Vučić, uz kostataciju da je učinjeno mnogo toga, ali da ima i mnogo propusta.

– Moraćemo i sebe da menjamo u budućnosti i mnogo toga da uradimo. Pre svega da na lokalnom nivou mnogo više brinemo o ljudima. Ne može predsednik opštine da ne želi da prima građane jer mu je treško da prima građane. Ne može direktor javnog preduzeća da nema vremena za građane – poručio je on lokalnim rukovodstvima.

– Danas je Srbija na dobrom i na sigurnom putu. Srbija ekonomski ubrzava, u Srbiji se svakoga dana zapošljava sve više ljudi, ali i dalje nisam zadovoljan, i dalje može da ide brže, i dalje može da ide snažnije i jače, ali morate da razumete da je situacija u svetu i Evropi takva da ekonomija usporava, ali da ćemo se mi truditi da održimo tempo rasta koji je bar dvostruko ili trostruko iznad evropskog proseka jer smo mnogo zaostali u prethodnom periodu – obećao je prvi čovek Srbije okupljenim građanima.

Dodao je i da je posao vlasti da da Srbija jača ekonomski, da ljudi budu zadovoljniji, i najavio da će ove godine porasti plate u javnom sektoru i penzije „zato što smo zaradili to, a ne zato što je to milostinja koju daje premijerka ili predsednik“. I na ovom, kao i na prethodnih skupovima, obećao je i subvencije za poljoprivrednike.

Posebno je zahvalio penzionerima koji su, kako je rekao, izdržali najteže reforme i „ljubavlju prema otadžbini najviše pomogli“ i ženama za koje je rekao da „nepogrešivo uvek glasaju za stabilnost, za budućnost za mir i nepogrešivo umeju da izaberu“.

„Srbija – tačka slobode“

Obraćanje građanima u Kruševcu, Vučić je iskoristio i za komentarisanje spoljnopolitičke situacije:

– Neki misle da je moguće da Srbiju ponižavaju i vidim svaki dan nam iznose neke planove. Pola Srbije nam oteše po tim planovima. Ćutim i gledam, po nekad se osmehnem iako mi je žalosno što sve što moram da gledam, i ne želim nikoga da uvredim, ni Albance ni njihove predstavnike …. Samo hoću jednu poruku da im prenesem: Ne potcenjujte Srbiju. To što u njoj nema onih koji će da viču i da prete, to što su u Srbiji mirni i staloženi ljudi, to što u rukovodstvu Srbije insistiraju na stabilnosti i miru ne znači da ćemo vama ili bilo kome dozvoliti da nas gazite ni da nas ponižavate….

Rekao je i da je ponosan na to što je Srbija slobodna i suverena zemlja i što strani ambasadori ne mogu joj govore šta da radi.

– Važan nam je evropski put ali nećemo da uvodimo sankcije Ruskoj federaciji, nećemo da idemo u NATO jer to je izbor naših građana. Nemamo dve stolice, imamo jednu srpsku poziciju i srpsku stolicu i ne damo da nam vi odlučujete kakva je naša pozicija. Srbija je danas tačka slobode i u Srbiji njen narod odlučuje kakvu budućnost hoće.

„Ja sam nepremostivi bedem za pljačkaše koji su razorili ovu zemlju“

Ovim rečima je Vučić u Kruševcu odgovorio opozicionim liderima koji bi, kako je rekao, želeli da Srbiju vrate u prošlost u vreme pljačkaških privatizacija da oni budu bogati a narod da bude siromašan. Rekao je i da ih se nije ni najmanje uplašio.

-Neka oni rade svoj posao neka šetaju do mile volje sve dok je mirno, ali nasilje im nećemo dozvoliti. Jer pristojnu Srbiju mogu i moraju da pokušaju da pobede na izborima – dodao je Vučić.

On je tokom govora više puta optuživao prethodnu vlast za pljačkaške privatizacije, uništavanje firmi u Rasinskom okrugu i Srbiji. Za Đilasa je rekao da se „sam upecao i potvrdio ko organizuje proteste“ time što je izjavio da će štampati novih sto hiljada nalepnica.

Učesnici građanskog protesta u Beogradu, naime, juče su u prolazu ispod Terazija lepili nalepnice sa neispunjenim Vučićebvim obećabnjima, a radnici gradske čistoće su već u toku protesta dobili nalog da ih skidaju, na šta su protestanti burno reagovali, a Đilas je na pitanja novinara najavio da će ih štampati još.

