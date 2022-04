Alal vera Jakuzama

Projektilom kapitena kruševačkog Napretka Saše Marjanovića u 96. minutu, crveno-beli iz grada pod Bagdalom su slavili sinoć protiv Metalca 1:0 i obezbedili učešće u doigravanju Super lige u plej-ofu. Metalac će se boriti u plej-autu.

Zanimljivo je, međutim, da je Napredak u prvom delu igre uputio ka golmanu gostiju Dušanu Markoviću samo tri lopte. Dve su završile u rukama Markovića, a jedna pored leve stative ispod severne trbine stadiona „Mladost“ u Kruševcu. Istovremeno, domaći fudbaleri su 17 puta za 45 minuta vratili loptu do svog golmana Nikole Vasiljevića bespotrebno, da bi on iz peterca ispucavao u polje do svojih saigrača.

Za svaku pohvalu je ponašanje Napretkovih pristalica Jakuza na severnoj tribini stadiona. Oni su 96 minuta bodrili svoje pulene iz Kruševca, često prozivajući navijače na istočnoj, zapadnoj i južnoj tribini da im se pridruže. Zbog toga su im Napretkovi igrači, verujemo, zahvalni, naročito na strpljenju jer su dobili ovaj susret tek u sudijskoj nadokandi i izborili se za bitku u plej-ofu Super lige.

Pobedi se u zube ne gleda kada tim trenera Zorana Milinkovića pobedi, a ovaj trijumf je upravo došao posle poraza u prvenstvenom susretu u Novom Pazaru, kao melem na ranu. Otuda i ispraćaj igrača Napretka sa terena od strane vernih ljubitelja fudabala iz Lazarevog grada aplauzom, je za svaku pohvalu, iako ih je strpljenje ponekad na utakmici izdavalo. Srećom pokazalo se da Napredak ima ubojitog strelca i kapitena Sašu Marjanovića, čiji šut iz slobodnog udarca, sa nešto više od 16 metara, je otišao pravo u desni gornji ugao golmana gostiju. To je na sreću svih zaljubljenika najsporednije stvari na svetu donelo radost ekipi iz Kruševca, a tugu gostujućem Metalcu, ali tako je to u ovom, ali i u svakom drugom sportu. Dok se jedan tim raduje, drugom ostaje tuga.