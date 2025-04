Akcijska cena dizela za poljoprivrednike do kraja aprila

U dogovoru Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Naftne industrije Srbije, a usled povoljnih tržišnih okolnosti, specijalna akcija, u okviru programa NIS Agro kartica, koja određenim grupama korisnika ovog programa omogućava kupovinu evro dizela i opti dizela po akcijskoj ceni od 179 dinara po litru, i trajaće do 30. aprila 2025. godine

Kako se navodi u saopštenju Ministarstva poljoprivrede, akcija obuhvata sledeće grupe korisnika:

• Korisnici, odnosno registrovana poljoprivredna gazdinstva koja su u okviru Uredbe o ograničenju visine cena derivata nafte potrošili dodeljene limite u skladu sa prijavljenim hektarima u sistemu eAgrar;

• Korisnici, odnosno registrovana poljoprivredna gazdinstva koja nemaju prijavljene obradive površine upisane u Registar poljoprivrednih gazdinstava (poput stočara i pčelara) na dan stupanja na snagu Uredbe o ograničenju visine cena derivata nafte, odnosno 25. januara 2025. godine.

Maksimalna količina goriva koju navedene grupe korisnika NIS Agro kartica mogu kupiti po posebnoj akcijskoj ceni iznosi ukupno 500 litara, a kupovina se može obaviti u jednoj ili više transakcija u periodu trajanja akcije na svim NIS Petrol i Gazprom benzinskim stanicama.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede podseća na to da je Uredbom o ograničenju visine cena derivata nafte predviđeno da sva poljoprivredna gazdinstva koja imaju površine upisane u Registar poljoprivrednih gazdinstava na dan stupanja na snagu ove uredbe, odnosno 25. januara 2025. godine, i zasejane, odnosno zasađene površine obradivog poljoprivrednog zemljišta pod odgovarajućom biljnom kulturom do količina potrebnih za obradu, mogu da, uz upotrebu kartica izdatih registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, kupuju derivat evro dizel po maksimalnoj maloprodajnoj ceni od 179 dinara po litru, u maksimalnoj količini do 100 litara po hektaru, a najviše do 100 hektara.

Pomenuta uredba je i dalje na snazi, ali ovom specijalnom akcijom Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Naftna industrija Srbije žele da podrže i izađu u susret svim registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, omogućavajući im dodatne uštede prilikom nabavke goriva.

Više informacija o NIS Agro kartici i uslovima specijalne akcije možete pronaći na zvaničnom sajtu Naftne industrije Srbije.

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede