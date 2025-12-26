Akcija „Treće dete“: Dodeljene poklon čestitke bebama iz višečlanih porodica

Postavljeno: 26.12.2025

U Mozaik sali Gradske uprave, održana je 77. akcija „Treće dete“ u okviru koje su uručene poklon čestitke roditeljima za svako treće, četvrto i peto dete

Odeljenje za društvene delatnosti Gradske uprave i Komisija za sprovođenje mera i aktivnosti populacione politike grada Kruševca su upriličili akciju za koju je izdvojeno iz budžeta grada 3.150.000 dinara, dok je visina poklon čestitke 15.000.

Grad Kruševac čini i činiće sve što je u njegovoj nadležnosti u okviru populacione politike. Verujemo da ćemo iz budžetskih sredstava u narednom periodu moći da učinimo još više, upravo zbog ove dece. Među njima su budući lekari, nastavnici i gradonačelnici. Hvala vam, u ime Grada, što ste odlučili da svoju ljubav proširite – ne samo u okviru porodice, već i kroz doprinos povećanju broja naših sugrađana, rođenjem trećeg, četvrtog i svakog narednog deteta. Ovom akcijom ne pružamo podršku samo deci i roditeljima, već želimo da podstaknemo da nas bude što više – naveo je gradonačelnik Ivan Manojlović.

Poklon čestitke je zajedno sa gradonačelnikom uručio i Ivan Mijailović, predsednik Komisije za sprovođenje mera i aktivnosti populacione politike grada Kruševca koji se prethodno obratio prisutnima:

Sada imamo obavezu da vaspitavamo našu decu. Najbolji način da to uradimo jeste da im ugradimo i prenesemo ljubav, kako bi im razvili osećaj da vole sve one oko sebe, svoje bližnje, svoj grad i svoju zemlju.

Manifestaciju su svojim nastupima ulepšala deca iz Plesnog kluba Kulturnog centra Kruševac.

N. L.

Vožnja novom deonicom Moravskog koridora bez naplate putarine do 14. januara

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
26. decembar 2025., 16:32
 

Prognoza -
1°C
Apparent: -3°C
Pritisak: 1031 mb
Vlažnost: 93%
Vetar: 0.5 m/s SW
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top