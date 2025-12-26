Akcija „Treće dete“: Dodeljene poklon čestitke bebama iz višečlanih porodica

U Mozaik sali Gradske uprave, održana je 77. akcija „Treće dete“ u okviru koje su uručene poklon čestitke roditeljima za svako treće, četvrto i peto dete

Odeljenje za društvene delatnosti Gradske uprave i Komisija za sprovođenje mera i aktivnosti populacione politike grada Kruševca su upriličili akciju za koju je izdvojeno iz budžeta grada 3.150.000 dinara, dok je visina poklon čestitke 15.000.

– Grad Kruševac čini i činiće sve što je u njegovoj nadležnosti u okviru populacione politike. Verujemo da ćemo iz budžetskih sredstava u narednom periodu moći da učinimo još više, upravo zbog ove dece. Među njima su budući lekari, nastavnici i gradonačelnici. Hvala vam, u ime Grada, što ste odlučili da svoju ljubav proširite – ne samo u okviru porodice, već i kroz doprinos povećanju broja naših sugrađana, rođenjem trećeg, četvrtog i svakog narednog deteta. Ovom akcijom ne pružamo podršku samo deci i roditeljima, već želimo da podstaknemo da nas bude što više – naveo je gradonačelnik Ivan Manojlović.

Poklon čestitke je zajedno sa gradonačelnikom uručio i Ivan Mijailović, predsednik Komisije za sprovođenje mera i aktivnosti populacione politike grada Kruševca koji se prethodno obratio prisutnima:

– Sada imamo obavezu da vaspitavamo našu decu. Najbolji način da to uradimo jeste da im ugradimo i prenesemo ljubav, kako bi im razvili osećaj da vole sve one oko sebe, svoje bližnje, svoj grad i svoju zemlju.

Manifestaciju su svojim nastupima ulepšala deca iz Plesnog kluba Kulturnog centra Kruševac.

