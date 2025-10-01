Akcija dobrovoljnog davanja krvi u Kruševcu

Postavljeno: 01.10.2025

Sutra će u prostorijama Crvenog krsta Kruševac u Čolak Antinoj ulici 36A biti organizovana akcija dobrovoljnog davanja krvi. Svi humani sugrađani mogu se priključiti ovoj akciji u periodu od 8 do 14 časova

Darivanje krvi predstavlja priliku da se nekome spasi život, a Crveni krst poziva sve koji su u mogućnosti da izdvoje vreme i pokažu solidarnost.

J.S.

Samostalno očitavanje brojila donosi uštedu i veću kontrolu potrošnje

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
1. oktobar 2025., 14:46
 

Prognoza -
14°C
Apparent: 8°C
Pritisak: 1023 mb
Vlažnost: 91%
Vetar: 3 m/s N
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top