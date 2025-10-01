Akcija dobrovoljnog davanja krvi u Kruševcu

Sutra će u prostorijama Crvenog krsta Kruševac u Čolak Antinoj ulici 36A biti organizovana akcija dobrovoljnog davanja krvi. Svi humani sugrađani mogu se priključiti ovoj akciji u periodu od 8 do 14 časova

Darivanje krvi predstavlja priliku da se nekome spasi život, a Crveni krst poziva sve koji su u mogućnosti da izdvoje vreme i pokažu solidarnost.

J.S.