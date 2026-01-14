Akcija dobrovoljnog davanja krvi u Kruševcu

Postavljeno: 14.01.2026

U četvrtak, od 8 do 14 časova, u prostorijama kruševačkog Crvenog krsta, u ulici Čolak Antina 36a, biće održana akcija dobrovoljnog davanja krvi

Akcija se organizuje upravo tokom praznika, sa idejom da nova godina započne jednim humanim i plemenitim gestom.

Dobrovoljno davanje krvi predstavlja poseban praznični poklon, besplatan, ali od neprocenjive vrednosti, jer nekome može značiti život.

Organizatori pozivaju sve zdrave i punoletne građane da se odazovu i doprinesu obezbeđivanju neophodnih zaliha krvi.

