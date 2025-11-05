Sutra nova akcija dobrovoljnog davanja krvi u Kruševcu

Crveni krst Kruševac organizuje sutra akciju dobrovoljnog davanja krvi u svojim prostorijama u Čolak Antinoj 36A

Svi humani sugrađani koji žele da pomognu i spasu nečiji život mogu da daju krv od 8 do 14 sati.

Iz Crvenog krsta podsećaju da svaka jedinica krvi može značiti razliku između života i smrti, te pozivaju sve dobrovoljne davaoce, kao i one koji to žele da postanu, da se odazovu ovoj akciji i doprinesu očuvanju stabilnih rezervi krvi.