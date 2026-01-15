AKC Gnezdo: „Ženska koreografija“ 17. januara

Projekcija filma Dragane Žarevac „Ženska koreografija“ i razgovor nakon projekcije biće održani u subotu 17. januara od 17.00 u prostoru kruševačkog Alternativnog kulturnog centra Gnezdo

Film „Ženska koreografija“ snimljen je kao rezultat radionice koju je u Kruševcu 2023. godine održala umetnica Dragana Žarevac sa šest žena iz Kruševca i okoline. Montaža i postprodukcija završene su tokom prošle godine, a film je premijerno prikazan u Kulturnom centru Beograda u decembru 2025. godine.

Sedam žena govori, smeje se, plače i pokreće telo. Njihove priče, pokreti i emocije pretaču se i nadovezuju, stvarajući zajednički znak ženskog generacijskog iskustva. U potrazi za tragovima koje su ostavile naše majke, bake i pretkinje, film kombinuje pripovedanje i video-performans, dok muzika izvedena tehnikom Svetlosnog jezika evocira neverbalni izraz za koji se veruje da nas povezuje sa emocijama i porukama predaka.

Nakon projekcije filma biće održan razgovor sa autorkom filma – umetnicom Draganom Žarevac i učesnicama u filmu.

Moderatorka – Slađana Petrović Varagić, kustoskinja i producentkinja.

Učesnice / junakinje filma su: Slađana Kostić, Dragana Stevović, Sofija Pantelić, Danica Deljanin, Jovanka Rašović i Marina Stanković.

Ulaz je slobodan.