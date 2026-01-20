AKC Gnezdo uputilo javni Poziv za pripremu bašte

Da podsetimo – AKC Gnezdo nalazi se na samoj obali Rasine, iznad idiličnog rečnog vrbaka. Njihov poziv prenosimo u celini:

Pozivamo sve ljubitelje baštovanstva, cvećarstva i prirode da nam pomognu da ove godine ne zakasnimo sa sađenjem bašte.

Imajući u vidu da AKC Gnezdo nema stabilnu niti dovoljno visoku temperaturu, a ni dovoljno prostora za rasad, tražimo dobrovoljce koji će preuzeti brigu o semenkama biljaka i uzgajiti ih dok ne budu dovoljno velike za sadnju na proleće. AKC Gnezdo finansira sve troškove u vidu podloga za rasad, saksija za rasad, semenki, zemlje i sl. a od dobrovoljaca se očekuje da biljke smeste na prijatno mesto, zalivaju ih i čuvaju dok se ne steknu uslovi da ih posadimo u bašti AKC Gnezdo.

Možete da izaberete biljke koje želite da gajite, ukoliko se radi o cveću, povrću ili začinskim biljkama.

Pišite nam u inbox ili na [email protected].

I.R.