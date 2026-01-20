AKC Gnezdo uputilo javni Poziv za pripremu bašte

Postavljeno: 20.01.2026

Alternativni kulturni centar Gnezdo nastavlja sa svojim intenzivnim aktivnostima, a nakon isporučene poveće doze prezentovanih kulturno-umetničkih dešavanja stiže i poziv njegovih aktivista, vezan za pomoć oko pripremnih radova – ulepšavanja prirodnog okoliša

Da podsetimo – AKC Gnezdo nalazi se na samoj obali Rasine, iznad idiličnog rečnog vrbaka. Njihov poziv prenosimo u celini:

Pozivamo sve ljubitelje baštovanstva, cvećarstva i prirode da nam pomognu da ove godine ne zakasnimo sa sađenjem bašte.

Imajući u vidu da AKC Gnezdo nema stabilnu niti dovoljno visoku temperaturu, a ni dovoljno prostora za rasad, tražimo dobrovoljce koji će preuzeti brigu o semenkama biljaka i uzgajiti ih dok ne budu dovoljno velike za sadnju na proleće. AKC Gnezdo finansira sve troškove u vidu podloga za rasad, saksija za rasad, semenki, zemlje i sl. a od dobrovoljaca se očekuje da biljke smeste na prijatno mesto, zalivaju ih i čuvaju dok se ne steknu uslovi da ih posadimo u bašti AKC Gnezdo.

Možete da izaberete biljke koje želite da gajite, ukoliko se radi o cveću, povrću ili začinskim biljkama.

Pišite nam u inbox ili na [email protected].

I.R.

Kvalitet vazduha 20. januar – izuzetno zagađen

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
20. januar 2026., 15:27
 

Vedro
3°C
Apparent: -10°C
Pritisak: 1037 mb
Vlažnost: 85%
Vetar: 2.5 m/s E
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top