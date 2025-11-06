AKC Gnezdo: U subotu nastupa Seljačka buna

Postavljeno: 06.11.2025

U subotu 8. novembra od 21.00, u prostorijama Alternativnog kulturnog centra „Gnezdo“, nastupiće popularni, samoproklamovani kao agro metal, bend Seljačka buna iz Beograda

U muzici Seljačke Bune dominira metal zvuk sa primesama klasičnog roka, bluza i etna. Tekstovi su mahom humoristički, sa satiričnom crtom i blagom kritikom trenutnog stanja u državi i svetu. Bave se temama ljubavi, religije, narodne epike, te rok, pop i hevi metal stereotipa.

Kao svoje muzičke uzore navode: Tenacious D, System of a Down, DVDA, Electric Six, Faith no More, SMF, Manowar, Green Jello itd.

Ulaz je 500 rsd., a novac od prodaje karata namenjen je putnim troškovima benda.

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

