AKC Gnezdo: Casillas i Ukor sviraju u četvrtak

Postavljeno: 04.11.2025

Casillas je četvoročlani noise rock bend iz Novog Sada, aktivan od početka druge decenije XXI veka i prepoznat kao jedan od najglasnijih i najenergičnijih predstavnika lokalne underground scene

Njihov zvuk kombinuje snažan gitarski šum, napetu atmosferu i eksplozivnu svirku, čineći ih jednim od najtvrđih i najautentičnijih bendova novosadskog alternativnog kruga. Debitantski album „Casillas“ objavili su 2021. godine u izdanju SKCNS-a, nakon ranijih izdanja „Old Money“ i „Live iz CK13“.

Njihovi koncerti poznati su po sirovoj energiji i intenzitetu, a bend ostaje posvećen eksperimentalnom, beskompromisnom pristupu muzici koji ih jasno izdvaja na domaćoj sceni. U sklopu turneje po srbiji posetiće i Kruševac.

Kao specijalni gosti na koncertu će nastupiti kruševački bend Ukor.

Nastup počinje od 20:00.

Ulaz: 400 dinara

