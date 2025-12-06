AKC Gnezdo: Adam večeras ponovo u Kruševcu

Postavljeno: 06.12.2025

Večeras, uz podršku kruševačkog benda Eleven, u već čuvenom prostoru Alternativnog kulturnog centra Gnezdo, nastupa sve popularniji kraljevački hard rok sastav Adam

Prošle godine Adam je objavio album “Sve što vidim” za Multimeda Music. Na repertoaru pored autorskih pesama sviraju i obrade grupa Ritam Nereda, Bjesovi, Goblini, Block Out…

Podrša bendu Adam je ekipa iz Kruševca pod nazivom Eleven.

 

Vrata se otvaraju u 21.00, svirka počinje u 22.00.

Ulaz: 400 RSD

Međunarodni dan borbe protiv femicida

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
6. decembar 2025., 15:39
 

Prognoza -
8°C
Apparent: 5°C
Pritisak: 1014 mb
Vlažnost: 78%
Vetar: 2.3 m/s NE
UV-Index: 0.25
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top