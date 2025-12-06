AKC Gnezdo: Adam večeras ponovo u Kruševcu

Večeras, uz podršku kruševačkog benda Eleven , u već čuvenom prostoru Alternativnog kulturnog centra Gnezdo, nastupa sve popularniji kraljevački hard rok sastav Adam

Prošle godine Adam je objavio album “Sve što vidim” za Multimeda Music. Na repertoaru pored autorskih pesama sviraju i obrade grupa Ritam Nereda, Bjesovi, Goblini, Block Out…

Podrša bendu Adam je ekipa iz Kruševca pod nazivom Eleven.

Vrata se otvaraju u 21.00, svirka počinje u 22.00.

Ulaz: 400 RSD