GO SNS Kruševac: Mi se naroda ne bojimo

Gradski odbor Srpske napredne stranke Kruševac izdao je saopštenje u kome se kaže:

Žao nam je što u političkoj areni sa suprotne strane imamo osobe koje ne umeju da se na fer i korektan način bore. Za njih je borba za glasove borba u kojoj bi da nas sahranjuju, pretpostavljamo na isti način na koji su njihove žute gazde sahranjivale ovaj narod i državu do 2012. godine. Nisu građani Kruševca to zaboravili, ali ovi očigledno jesu, jer kad im spomenete da su oni politički naslednici tih ljudi, odmah se kriju iza svojih profesija i odriču se njih kao da su neke sotone. Slika govori više od 1.000 reči, a slika koju je ginekolog Savić objavio pokazuje njihovu morbidnu politiku koju zastupaju.

Podsetićemo građane da isti taj ginekolog nije hteo ni da glasa za predlog fonda koji je predstavljao na poslednjoj sednici Skupštine i naredio svom šefu odborničke grupe da za njega glasa, čime je prekršio moralne i etičke kodekse koje valjda ta njegova profesija treba da gaji.

Huliganstvo je njihov manir, pa u tom stilu i podstiču građane da nam grad ruže i pišu i lepe natpise po gradu kako bi nas etiketirali kao lopove i ubice.

Mi se naroda ne bojimo, jer smo uz građane na terenu i na izborima se dobija prava ocena od naroda, a ne na ulici i natpisima na zidovima.

Ne očekujemo od semenkarovog omiljenog huligana niti izvinjenje niti opravdanje, već nas je podstakao da još više i jače radimo da bi Srbiju od takvih huligana i tajkuna zaštitili i da je nikad više ne sahrane kao što su to radili do 2012. godine – stoji u saopštenju GO SNS Kruševac.