Fudbaleri Napretka se nadaju prvoj prolećnoj pobedi

U 22. kolu Mozzart Bet Super lige Srbije Čarapani u nedelju (16 časova) se sastaju sa OFK Beogradom, a utakmica se igra na Gradskom stadionu pod Kraljevicom u Zaječaru. Romantičari su jesenas slavili (3:1), a Napretkovi fudbaleri priželjkuju i najavljuju revanš

Posle remija sa Vojvodinom, na prolećnoj premijeri, u Napretkovom taboru preovladava optimizam, bez obzira što na klupi neće biti šefa stručnog štaba Slavoljuba Đorđevića, koji je isključen na utakmici sa Novosađanima, a u ekipi pouzdanog veziste Filipa Krstića, koji mora da pauzira zbog parnih žutih kartona.

– Do prošlog kola OFK Beograd je bio treći na tabeli i po meni je apsolutni hit prvenstva. Ekipa je jako dobro vođena, sa iskusnim trenerom Simom Krunićem, fenomenalnim pojedincima i sigurno da su favoriti. Statistika je takva, kakva je i ne obaziremo se na to da li ja vodim, i što Krstić ne može da igra. Apsolutno je to sad nebitno. Sigurno da bi meni psihološki lakše bilo da budem uz ekipu, ali koga nema, bez njega se može. Sigurno je da ćemo naći način kako da sprovedem zamisli i da pomognem ekipi. Da ponovim, ekipa OFK Beograda je fenemonalna i zbog poraza u prošlom kolu uradiće sve da pobedi. Mi, posle odlične utakmice sa Vojvodinom, u kojoj smo uz malo sreće mogli zasluženo i do tri boda, idemo u Zaječar u dobrom raspoloženju i ja sam optimista, verujem u ovaj tim, u moj stručni štab i da i bez mene možemo da napravimo pozitivam rezultat, a uz Božiju pomoć i da pobedimo – istakao je na konfereneciji za medije šef stručnog štaba Slavoljub Đorđević.

Novajlija u redovima Kruševljana Uroš Lazić ove zime je pod Bagdalu stigao upravo iz OFK Beograda i sigurno ih ponajbolje poznaje, mada u doba modernih tehnologija, tajni i nema. Lazić je jesenas bio u sastavu pobedničkog tima, na utakmici koja je odigrana u Lazarevcu, a u Napretkovom dresu debitovao je protiv Vojvodine. Očekivanja pred gostovanje u Zaječaru su…

– Svaka utakmica u novom klubu je novo dokazivanje. Mislim da sam odigrao korektan meč, kako ja, tako i ekipa. Ali, to se brzo zaboravlja, bitna je svaka naredna utakmica. Što se tiče ekipe OFK Beograda, dobro ih poznajem, bio sam tamo prvi deo sezone. Kompletna ekipa, sa dobrim pojedincima, ali nadam se da će sve biti kako treba i da ćemo uz Božiju pomoć uspeti da dobijemo i da se nadamo što boljem plasmanu – poručio je Uroš Lazić.