Zbog kvara na vodovodnoj mreži do 15.00 časova bez vode će biti Pasjak i Ulica Marka Miljanova u Ćitluku..

Zbog složenosti kvara na vodovodnoj mreži, produžava se isključenje vode do 18:00 časova za deo Obilićeve ulice, od Topličine do Trga Kosturnice. Takođe, radi sanacije istog kvara, do18.00 časova će biti zatvoren saobraćaj za deo Obilićeve ulice (od Topličine do ulice Konstantina filozofa).