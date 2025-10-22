640 saobraćajnih nezgoda tokom prethodne nedelje

Tokom prethodne nedelje u Srbiji su se dogodile 640 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo 12, povređeno 417 lica, pri čemu je 95 lica zadobilo teške telesne povrede

Kako prenosi Telegraf.rs, prema podacima Agencije za bezbednost saobraćaja, sigurnosni pojas koristi oko 85,6 odsto vozača i putnika na prednjim sedištima, dok je na zadnjim sedištima taj procenat svega 21,3 odsto. Ovi podaci ukazuju na potrebu da se poveća svest o značaju vezivanja pojasa, naročito na zadnjem sedištu.

– Podsećamo da je korišćenje sigurnosnog pojasa zakonska obaveza za sve učesnike u saobraćaju. Pojas spašava živote, smanjuje posledice povreda i ključan je element bezbednog i propisnog učestvovanja u saobraćaju. Zato – uvek vežite pojas, na svakom sedištu i pri svakoj vožnji – istakli su iz Uprave saobraćajne policije.