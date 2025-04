5 grešaka koje vozači prave svakodnevno

Iako mnogi misle da znaju sve o vožnji, svakodnevna praksa pokazuje da i iskusni vozači prave iste greške – često iz navike, nepažnje ili brzine života. Donosimo listu 5 najčešćih grešaka koje vozači prave gotovo svakog dana, a koje mogu dovesti do većih kvarova, pa čak i do opasnih situacija na putu.

1. Ignorišu kontrolne lampe

Ovo je možda najčešća rečenica među vozačima. Ignorisanje lampica za ulje, motor ili kočnice može izazvati ozbiljna oštećenja. Čak i ako auto ne pokazuje znakove kvara, lampica postoji s razlogom – da spreči veće probleme.

2. Ne proveravaju pritisak u gumama

Nepravilno naduvane gume utiču na potrošnju goriva, stabilnost vozila i bezbednost. Vožnja sa preniskim pritiskom dodatno opterećuje gumu, što može dovesti do njenog pucanja, posebno pri većim brzinama. Provera traje svega nekoliko minuta – a štedi mnogo.

3. Voze „na rezervi“

Vožnja uz konstantno paljenje lampice za gorivo nije samo pitanje rizika da ostanete nasred puta. Niska količina goriva može oštetiti pumpu goriva, jer ona koristi gorivo i za hlađenje. Navika da stalno „vozite na crveno“ može vas skupo koštati.

4. Zaboravljaju na tehnički pregled

Osim što je zakonska obaveza, redovan tehnički pregled je ključan za vašu bezbednost i bezbednost drugih učesnika u saobraćaju. Mnogi vozači odlažu pregled do poslednjeg dana ili ga zaborave, što može dovesti i do kazni i do neispravnosti koje ostaju neprimećene.

5. Zimska i letnja oprema nisu „opcija“

Letnje gume zimi i zimske gume leti – mnogi misle da nije važno. Međutim, svaka sezonska guma je prilagođena temperaturi i uslovima na putu. Korišćenje neadekvatne opreme ne samo da smanjuje bezbednost, već i značajno troši pneumatike.

M.M.