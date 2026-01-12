18. Festival predstava za decu „Kruška“

U Kruševačkom pozorištu u toku je 17. Festival predstava za decu „Kruška“, koji će trajati do 16. januara. Najmlađi i njihovi roditelji imaće priliku da uživaju u bogatom programu sastavljenom od poznatih predstava koje će se igrati u terminima od 17 i 19 časova

Večeras će biti odigrana predstava bugarskog pozorišta Senju Puppet Company „Ćerka samuraja“. Ova lutkarska predstava namenjena je deci iznad 5 godina. Govori o devojci koja je ćerka samuraja.

Narodno pozorište Užice gostuje 13. januara i odigraće predstavu „San letnje noći“.

U sredu, 14. januara Narodno pozorište Timočke krajine „Zoran Radmilović“ izvešće predstavu „Začarano magarence“. Predstava govori o ljubavi i odrastanju, kroz priču o dva mala mangupa i dve devojčice. Tu je i jedan Meksikanac i njegovo „začarano” magarence, koje zna stvari koje niko drugi ne zna, na veliku radost najmlađe publike.

U četvrtak, 15. januara na repertoaru je gostujuća predstava SKC Univerziteta u Banjoj Luci „Rak krojač“.

Predstava je nastala po motivima bajke Desanke Maksimović. Na poučan način govori o značaju očuvanja mora i okeana.

Poslednjeg dana festivala Narodno pozorište Leskovac izvodi predstavu „Lepotica i zver“. „Lepotica i zver” je nadaleko poznata bajka o neobičnom susretu između užasavajuće zveri i mlade lepotice, čija nevinost i iskrena saosećajnost uspevaju da razbiju davno bačenu kletvu i učine da zver ponovo postane ono što je nekada davno bila – lepi mladi Princ…

