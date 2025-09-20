130 godina postojanja osnovne škole u Gornjem Stupnju

Postavljeno: 20.09.2025

Danas u 11 časova, na školskom igralištu u Gornjem Stupnju biće obeležena 130. godišnjica postojanja škole u Donjem Stupnju

Tim povodom biće upriličen bogat kulturno-umetnički program, druženje i osvrt na istoriju škole, kao i zajedničko slavlje ovog velikog jubileja.

Foto: Fejsbuk/ Informativna služba Doma kulture Aleksandrovac

Na Kosturnici „Niklo kao ja“

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
20. septembar 2025., 08:06
 

Magla
14°C
Apparent: 14°C
Pritisak: 1028 mb
Vlažnost: 83%
Vetar: 0.2 m/s SSE
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top