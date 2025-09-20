130 godina postojanja osnovne škole u Gornjem Stupnju
Postavljeno: 20.09.2025
Danas u 11 časova, na školskom igralištu u Gornjem Stupnju biće obeležena 130. godišnjica postojanja škole u Donjem Stupnju
Tim povodom biće upriličen bogat kulturno-umetnički program, druženje i osvrt na istoriju škole, kao i zajedničko slavlje ovog velikog jubileja.
Foto: Fejsbuk/ Informativna služba Doma kulture Aleksandrovac
