12. pešadijski puk bez grejanja, Dušanova bez vode

JKP „Gradska toplana“ Kruševac danas nastavlja sa sprovođenjem funkcionalnih toplih proba u okviru Centralnog izvora, kao i dislociranih kotlarnica „Rasadnik 2“ i „Prnjavor“

Zbog privremenih radova i podešavanja sistema, bez grejanja će biti korisnici u naselju Bare, u ulicama Dvanaestog pešadijskog puka 6, 6A i broj 23; Trigve Lija broj 8, 10 i 12; kao i u Drinskoj ulici (sva tri ulaza). U Čolak Antinoj ulici očekuje se stabilizacija sistema tokom prepodnevnih časova.

U ostalim delovima grada distribucija toplotne energije u okviru funkcionalnih proba odvija se bez problema.

Istog dana,zbog rekonstrukcije i sanacije kvara na vodovodnoj mreži, do 15h bez vode će biti više delova grada:

Kako je saopšteno iz JKP „Vodovod-Kruševac“, zbog rekonstrukcije vodovodne mreže bez vode će biti Dušanova ulica (od Bosanske do Vidovdanske) i prateće ulice. Zbog sanacije kvara, bez vode će biti i potrošači u naselju Bagdala 3 — gornja zona vodosnabdevanja, u Jasici (ul. Milunke Savić, od mosta do semafora), na Kapidžiji (ulice Rtanjsku i Mihajla Voltrovića), kao i u selu Kobilje.