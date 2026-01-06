Od godine do godine: Jul ’25.

Jul

6. Na Bagdali održan Festival „Vino & sir“

Na 9. tradicionalnom Festivalu „Vino & sir“ 20 izlagača iz Rasinskog okruga, Srbije i okruženja su, uz muziku orkestra Maestro akustik, do kasnih sati pričali sa mnogobrojnim posetiocima koji su bili u prilici da degustiraju najbolja vina.

7. Kruševac dobio padel teren

Kruševac je danas upisan na sportsku mapu Srbije kao grad koji je dobio prvi padel teren – moderan sportski objekat namenjen svim generacijama, koji je izgrađen na platom ispred zatvorenih bazena. Padel je sport koji kombinuje elemente tenisa i skvoša, a igra se na manjem terenu ograđenom staklenim i metalnim zidovima koji su deo igre.

10. Dve porodice nakon požara ostale bez domova

Dve porodice u selima Makrešane i Mali Šiljegovac pretrpele su veliku materijalnu štetu u požarima u kojima su im izgoreli objekti. Na teritoriji Srbije u ponedeljak je evidentirano 628 požara, a na području Rasinskog okruga bilo ih je 25. Obe porodice obišao je ministar odbrane Bratislav Gašić.

11. Maloletnici mučili vršnjaka pa objavili na društvenim mrežama

Pripadnici MUP- a u Kruševcu, intenzivnim operativnim radom, identifikovali su dvoje maloletnika starosti 14 i 15 godina iz ovog grada i jednog iz Trstenika starosti 16 godina, koji se sumnjiče da su izvršili krivično delo zlostavljanje i mučenje.

20. Belovodska rozeta uručena Predragu Gagi Antonijeviću

Na centralnoj večeri 49. manifestacije Belovodska rozeta nagrada „Cvet u kamenu“ uručena je režiseru, scenaristi i producentu Predragu Gagi Antonijeviću za lični doprinos razvoju srpske kulture, umetnosti i nauke.