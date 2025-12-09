Trstenik i Varvarin raspisali poziv za dodelu ogrevnog drveta porodicama izbeglica

Postavljeno: 09.12.2025

Raspisan javni poziv za dodelu ogrevnog drveta sa prevozom porodicama porodicama izbeglica i interno raseljenih lica

Opštine Trstenik i Varvarin raspisale su javni poziv za dodelu ogrevnog drveta sa prevozom porodicama izbeglica i interno raseljenih lica dok su u raseljenju.

Na javni poziv mogu da se prijave sva izbegla i interno raseljena lica koja imaju prijavljeno boravište/prebivalište na teritoriji opština Trstenik i Varvarin.

Rok za podnošenje prijava je 12. decembar, a prijave na javni poziv podnose se u opštinskoj upravi.

Tekst javnog poziva možete preuzeti na sajtu Komesarijata u delu Javni poziv, a detaljne informacije sa potrebnom pratećom dokumentacijom možete dobiti u opštinskoj upravi kod poverenika za izbeglice.

Foto: Instagram/ opština Trstenik i Varvarin

