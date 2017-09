Zdravstvena ustanova „Apoteka“ Kruševac – rade i traže rešenje

Broj radnika u Zdravstvenoj ustanovi „Apoteka“ Kruševac je kroz program racionalizacije smanjen na 152, sa dobavljačima su napravljeni dogovori o reprogramu dugovanja, materijalni troškovi su svedeni na minimum. Istovremeno apoteke su dobro snabdevene, prihodi su na zadovoljavajućem nivou, a ZU „Apoteka“ se trudi da zadrži postojeće i akcijskim ponudama privuče nove pacijente. To je za GRAD rekao Milan Radović, koji je na mesto direktora ZU „Apoteka“ Kruševac imenovan krajem juna

– Tada je izvršena primopredaja i prema tom izveštaju ukupna dugovanja prema zaposlenima, poveriocima, dobavljačima, bila su oko 340 miliona dinara. U tom trenutku imali smo 198 radnika. Kroz program racionalizacije, sproveden u julu, ustanovu je napustilo 37 zaposlenih. To je bilo na dobrovoljnoj osnovi, otišli su oni za čijim radom je bila iskazana smanjena potreba, uglavnom nemedicinsko osoblje i farmaceutski tehničari. Njima su isplaćene zaostale zarade, jubilarne nagrade i po oko 29 hiljada dinara po godini rada provedenog u javnom sektoru – precizirao je Radović.

Ustanovu je, pre sprovodjenja socijalnog programa, napustilo i nekoliko farmaceuta.

– Na žalost najveći teret krize snose zaposleni, kojima se duguje pet plata. Mesečno uspevamo da isplatimo po polovinu zarade, a uplaćujemo sve poreze i doprinose – navodi on dodajući da će oporavak biti dugotrajan.

Kriza je, podseća, počela još u martu 2015. godine, kada su mesečni rashodi Ustanove počeli da premašuju prihode. Rešenje, kako je kazao, Ustanova traži u saradnji sa osnivačem, lokalnom samoupravom.

– Imamo razumevanje osnivača, spremni su da pomognu. Otvoreni smo za svako rešenje koje će dovesti do oporavka Ustanove, zadržavanja mreže apoteka i redovnih plata za ovaj broj radnika, koji je sada optimalan. Ne bežimo od privatizacije, razmatramo kakav model bi mogao da se primeni, koji bi omogućio dalji nesmetan rad Ustanove. Takodje, do kraja godine bi trebalo da bude usvojen Zakon o apotekarskoj delatnosti i očekujemo da će njegovim usvajanjem doći do stabilizovanja apotekarskog sektora u celini i pružanja što kvalitetnije farmaceutske zdravstvene zaštite – navodi on.

Dobro snabdeveni Apoteke Zdravstvene ustanove „Apoteka“ su dobro snabdevene, navode u toj ustanovi. -Trudimo se, takodje, da pored pružanja kvalitetne farmaceutske zdravstvene zaštite, popustima i akcijama pariramo privatnim apotekama, da snizimo cene kako bismo vratili i zadržali pacijente. U ponudi su takodje i preparati naše Galenske laboratorije, proverenog kvaliteta, kojima smo takodje korigovali cene da bi bili dostupni svima – navodi Milan Radović, direktor ZU Apoteka Kruševac. Ta ustanova na području Rasinskog okruga ima 22 apoteke u selima i 17 u Kruševcu i ostalim opštinama Okruga. U okviru mera racionalizacije zatvorene su apoteke u Prnjavoru, Pakašnici i Kupcima.

