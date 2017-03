Konkurs za upis u Vojnu gimnaziju je završen, tradicionalno vladalo je veliko interesovanje dečaka i devojčica za tu školu i na jedno mesto prijavilo se devet kandidata, kaže portparol Ministarstva odbrane i VS Jovan Krivokapić

– Po prvi put na konkurs za prijem u Vojnu gimnaziju prijavilo se više devojčica nego dečaka – rekao je Krivokapić za RTS i dodao da konkurski za upis u Vojnu akademiju i Medicinski fakultet VMA traju do kraja marta.

Pojašnjava da su razlog za tradicionalno veliko interesovanje za Vojnu gimnaziju ljubav prema uniformi, vojničkoj profersiji, odbrani zemlje, a da je dominantan motiv za one koji upisuju Vojnu akademiju i Medicinski fakultet sigurno radno mesto i mogućnost daljeg usavršavanja.

Govoreći o obeležavanju gosdišnjice NATO agresije, on je rekao da će Vojska Srbije učestvovati u svim državnim programima i podsetio da je tokom NATO bombardovanja stradalo više od 1000 policajaca i vojnika.

Za Vojnu gimnaziju konkurisalo više devojčica nego dečaka

