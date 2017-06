Vučić obišao gradilište kompanije “Kromberg u Šubert” – fabrike su naš Vidovdan

Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, obišao je danas gradilište fabrike “Kromberg i Šubert”, koja bi u narednih pet godina trebalo da uposli dve i po hiljade radnika i kazao da je “to naš Vidovdan”

– Ovo jeste naš Vidovdan, da vidimo nove fabrike, puteve, ulice. Ovo je jedna od najvećih proizvodnih hala u Srbiji koje smo mogli da obidjemo. Prošle godine sam učestvovao u potpisivanju ugovora i dolasku invetitora, ponosan sam i što ovde domaća komanija izvodi radove – kazao je Vučić novinarima nakon obilaska gradilišta.

Podsetio je da je reč o jednom od najvećih svetskih komponentaša u autoindustriji, da se u Kruševcu gradi ukupno 24 hiljade kvadrata, od čega 18 hiljada kvadrata proizvodnih hala. Kazao je i da se nada da će investitor kasnije zaposliti dodatnih hiljadu i po radnika, čime će broj zaposlenih u toj fabrici dostići četiri hiljade.

– Očekujemo da to bude ubedljivo najveća fabrika u Kruševcu i Rasinskom okrugu. Do kraja godine će zaposliti 300, a do sledećeg marta 600 ljudi, a one tamo godine ukupno 2 i po hiljade. Kruševac je imao nezaposlenost od oko 23 odsto, sada je 14,6 odsto i očekujemo da se još smanji – rekao je on.

Kazao je da se Srbija nikada ne bi izborila za takvu “lepoticu od fabrike” da nisu date subvencije, te da je Vlada bila spremna da da i više.

– Dali smo bolje uslove, i investitorima rekli šta god vam ponude u okruženju, ponudćemo vam bolje, da ne idete dalje – rekao je predsednik Srbije.

Pozvao je mlade da se jave za posao, da se osamostale i napuste roditeljske domove, jer se, kako je čuo, za posao se javljaju ljudi njegovih godina.

Ocenio je da će ta investicija mnogo značiti za Kruševac, jer će se mnogo više novca koji ostaje od poreza i doprinsosa, slivati u kruševačku kasu, što će značiti lepše ulice, više uredjenih fasada, bolje puteve u kruševačkim selima.

Kazao je i da se danas očekuju rezultati javnog poziva za IMK “14. oktobar”, koji bi, kada bi bio pozitivno završen, mogao da donese još 500 do 600 radnih mesta.

Vučić je rekao i da je na ovaj način spasen život u Kruševcu jer “nije nam dovoljno da nam se u većem broju radjaju bebe u Beogradu, a da imamo problem sa radjanjem beba u Kruševcu i u drugim delovima Srbije”.

Inače, investicija je vredna skoro 29 milona evra, Vlada Srbije je projekat podržala sa 9,5 miliona podsticajnih sredstava, a Grad je ustupio 6,2 hektara zemljišta.

Odgovarajući na novinarsko pitanje o izjavama da se Srbija nije oduprla ruskom uticaju, te o izjavi američkom ambasadora Kajla Skota o malignom uticaju Rusije na region Vučić je kazao da je čuo različite komentare, da smo smo ruske sluge, zapadne sluge, rekavši da “mi nismo ničije sluge i naš je posao da radimo za Srbiju”.

– Ponosan sam na to što vodim nezavisnu, suverenu i slobodnu zemlju koja sama donosi odluke – rekao je on.

Komentarišući izjavu ambasadora SAD u Beogradu, Kajla Skota, o uticaju Rusije na dešavanja u Srbiji, Vučić je rekao da njim ima „korektne odnose“, da o svemu otvoreno razgovoraju ali i da „ne bi bilo dobro“ da o svim pitanjima imaju iste stavove.

Napomenuo je da je Vlada Srbije pod uticajem gradjana, a ne bilo koje ambasade.

Rekao je da je mandatarka Ana Brnabić predložila sastav buduće Vlade, koji je gotovo sličan prethodnom, malo pojačan.

– Imamo prijatelje na zapadu i na istoku, nalazimo se na evropskom putu ali ćemo čuvati i dobre odnose sa našim ruskim prijateljima – kazao je predsednik Srbije.

Vučić je ranije danas u Kruševcu predvodio državnu ceremoniju polaganja venaca i odavanja državnih i vojnih počasti povodom obeležavanja 628. godišnjice od boja na Kosovu.

