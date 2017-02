Takmičenje u najdužem poljupcu će biti održano po deveti put u Vrnjačkoj Banji 14. februara na Mostu ljubavi

Učesnike očekuju vredne nagrade: za pobednike Wellness vikend boravak u Hotelu “ Kralj “ u Vrnjačkoj Banji, Frikom proizvodi, Ravanica slatkiši, tretmani u wellness centru “Fons Romanus”, svečane večere u restoranima i picerijama, intimno rublje.

Ove godine je ustanovljena i nova nagrada „Najlepši za najlepše“, tj, predstavnici najekskluzivnijeg hotela u Vrnjačkoj Banji „Solaris“ će dodeliti romantični wellness vikend za najlepši par.

– U čast zaštitnika vinogradara Sv. Trifuna, će se deliti kuvano vino i rakija u organizaciji Vino Župe, a takođe će biti i prigodan program posvećen vinu.Pevaće se pesme u čast vina, a devojke u narodnoj nošnji će deliti proizvode ovog giganta iz Župe.

U restoranima “Deda Jevrem” , “Tri Golubice”, “Minjon “ i “Gočko” biće tematske muzičke večeri posvećene vinu i zaljubljenima.

Ove godine nam je zima pokazala svoje zube i nekako je normalno da tražimo blizinu druge osobe i neograničeno opuštanje.

Pravo mesto za najduže poljupce je Most ljubavi pa eto pozivamo sve koji se iskreno vole da se na javnom mestu žestoko ljube. Neka im za to ideja bude sveti Trifun i Dan zaljubljenih. Rekord u najdužem poljupcu drži par iz Kruševca Alurac Irena i Božić Đorđe . Oni su se 2015. godine ljubili 101 minut. Pobednici će biti izabrani u 3 kategorije, i to najduži poljubac, najatraktivniji i najstariji par – rekao nam je Goran Karavesović iz Turističke organizacije Vrnjačka Banja, napomenuvši da je prijavljivanje za ovogodišnju manifestaciju je u toku, a svi koji žele da se prijave mogu to učiniti na telefone Turističke organizacije 036-611-105, ili lično na dan održavanja manifestacije.

Organizator manifestacije je Turistička organizacija Vrnjačke Banje, a pokrovitelj Skupština opštine Vrnjačka Banja.

Dragan Ivanović

Vrnjačka Banja – Na Mostu ljubavi po deveti put ljubiće se parovi

