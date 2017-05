Uskoro rekonstrukcija mosta preko reke Bistrice

Nakon što je portal krusevacgrad.rs objavio tekst o seoskom mostu koji je godinama unazad nebezbedan za prolaz i pešaka i vozila, a za dvadesetak domaćinstava u selu Dvorane i jedini put do kuće, predstavnici gradske vlasti obišli su ovo naseljeno mesto, te obećali izgradnju novog mosta. U toku je priprema projektne dokumentacije i sa prvom fazom radova krenuće se uskoro Inicijativu za rekonstrukciju mosta pokrenulo je desetak meštanki Dvorana, a medijima su se obratile nakon što svi ostali pokušaji da problem reše nisu dali nikakve rezultate

Za portal krusevacgrad.rs meštanke Dvorana kazale su tada da je most na reci Bistrici izgrađen pre više od pola veka, te da od tada do danas ništa nije rađeno na njemu, osim što se povremeno posipa peskom.

Objasnile su da je reč o mostu koji je za dvadesetak domaćinstava jedini put do kuće, za veliki broj njih i do njiva, a za sve ostale meštane i do jedinog seoskog groblja. Kako su istakle, posebno ih brine to što preko tog mosta prolaze deca na putu do škole, te da je rizik još veći u večernjim satima jer ulična rasveta u tom delu nije u funkciji.

Opisijući stanje u kome se most nalazi, navele su tada da je ovaj inače veoma uzan most sve više osipa sa strane, da to sve više otežava prolaz automobila i poljoprivredne mehanizacije, te da je korito Bistrice u tom delu duboko ukopano i da brza voda potkopava kameni bedem koji čini potporu mosta.

Rukovodstvo mesne zajednice od koga smo tada zatražili odgovore, imalo je sasvim suprotno mišljenje. Predsesnik Saveta mesne zajednice rekao nam je da most “nije u idelanom stanju ali da je daleko od nebezbednog”, te uz konstataciju da su “krivci isti ti koji se žale jer vodu koju crpe iz svojih podruma ne sprovode u kanal već na ulicu i tako voda dođe do mosta i ošteti ga”, poručio meštanima da problem mogu da reše “sa nekoliko lopata peska i jednim većim kamenom”.

Da je to daleko od istine, te da je ovaj most zaista više nego rizičan za prolazak, potvrdilo se nakon nedavnog dolaska predstavnika Gradske uprave na lice mesta.

– Obalni stubovi koji su od zidanog kamena u vrlo su lošem stawu, erodirani su na više mesta, nestabilni su, i mogu svakog trenutka da se uruše. Ploča na mostu nema zaštitnu ogradu, a most je uzak. Nizvodno od mosta postoji betonski poprečni pojas, a na tom mestu voda je napravila slapište visoko tri metra. Postoji realna opasnost da se voda jednostavno podvuče ispod poprečnog betonskog pojasa i samim tim bi nivo vode u zoni oslonca pao za oko jedan metar. Time bi oslonci ostali da vise i sigurno bi se urušili – kazao je opisujući trenutno stanje mosta, Zdravko Jovanović, rukovodilac stručno operativnog tima pri Štabu za vanredne situacije Grada Kruševca.

Navodeći prioritete, Jovanović je istakao da bi u prvoj fazi radova trebalo uraditi dva dodatna betonska pojasa nizvodno od postojećeg (čime bi se osiguralo dno reke u zoni mosta), te zapuniti postojeće kaverne na osloncima (kako bi se sprečilo rušenje mosta), dok je u drugoj fazi neophodna izgradnja novog mosta.

Prema njegovim rečima, u toku je prikupljanje podataka za projektnu dokumentaciju, a prva faza radova trebalo bi da otpočne u toku naredne nedelje. Vrednost tih radova je oko 800 hiljada dinara, dok će izgradnja novog mosta koštati osam miliona dinara.

Vesna Lazarević, zamenica gradonačelnika, kazala je da je nakon obilaska mosta preko reke Bistrice, u selu Dvorane, ulična rasveta odmah sutradan dovedena u funkciju. Grad će, kako je istakla, učiniti sve da se i most dovede u funkciju. Ona je napomenula da je njegova rekonstrukcija inače bila u Programu razvoja Grada Kruševca za 2017. godinu. Činjenica da je ta investicija u Programu razvoja zaista našla mesto, ali u onom delu čija će realizacija zavisiti od obezbeđenosti dodatnih budžetskih i drugih sredstava.

Ipak, nakon sagledavanja stanja u kom se most nalazi, zamenica gradonačelnika najavila je da će Grad veoma brzo izraditi projektnu dokumentaciju i za izgradnju novog mosta zatražiti sredstva od Republike.

Uskoro rekonstrukcija mosta preko reke Bistrice

