Uskoro novi socijalni program za radnike „Trajala“?

Nova sistematizacija, koja bi do kraja meseca trebalo da bude završena, trebalo bi da pokaže koja su radna mesta u „Trajal korporaciji“ nerentabilna, a očekuje se da će socijalni program biti ponudjen za 150 do 200 radnika, navode u fabričkom Samostalnom sindikatu

Predsednik Samostalnog sindikata u „Trajalu“, Milosav Vukojičić, podsetio je da je krajem prošle godine usvojen unapred pripremljeni plan reorganizacije za to preduzeće, da će ono morati da na osnovu toga plaća rate te da nova sistematizacija treba da pokaže koja su radna mesta nerentabilna, kako bi ti radnici mogli da se prijave za socijalni program, dok još postoji mogućnost da se od države za to dobiju sredstva.

– Socijalni program je dobar za one koje poslodavac ne vidi na odredjenim radnim mestima, jer bi, ukoliko bi bili proglašeni tehnološkim viškom, dobili manje novca – objasnio je Vukojičić za krusevacgrad.rs.

U „Trajalu“ je, kako je on rekao, do pre neki dan na bolovanju bilo 450 radnika, a „sada kada se čulo da će biti tehnoloških viškova, svega ih je četrdesetak ostalo na bolovanju“.

– Razumemo da oni koji su bolesni treba da se leče, ali ne može da se dodje dva, tri dana, pa da se opet ide na bolovanje, oni koji su se vratili sa bolovanja sada rade na čišćenju kruga, jer umesto njih u proizvodnji već rade drugi – rekao je Vukojičić dodavši da poslovodstvo novu sistematizaciju priprema u saradnji sa Samostalnim sindikatom.

U sindikatu „Sloga“, koji u „Trajalu“ nije reprezentativan, navode, medjutim, da su na spisku nerasporedjenih radnika uglavnom njihovi članovi.

Predsednik sindikata „Sloga“ u toj fabrici, Vladica Tomašević, rekao je za krusevacgrad.rs da je od pretpostavljenih saznao da je usvojen Pravilnik o sistematizaciji i da postoje nerasporedjeni radnici, ali da nikakav spisak nije istaknut te da se ljudi pojedinačno pozivaju i da se vrši pritisak da se dobrovoljno jave za socijalni program.

Napomenuo je da je, prema njegovim saznanjima, bolovanje jedan od osnova za odredjivanje ko je višak, što je suprotno Zakonu o radu, dodavši da se i sam nalazi na pomenutom spisku, ali da njega kao predsednika sindikata ne mogu da proglase tehnološkim viškom.

– Sindikat „Sloga“ će naći način da zaštiti svoje članove – poručio je Tomašević.

Poslovodstvo „Trajala“ je u odgovoru na pitanja o sprovodjenju novog socijalnog programa i poslovnim rezultatima fabrike u prošloj godni, prosledjenim redakciji krusevacgrad.rs navelo da „nakon pozitivnog poslovnog rezultata ostvarenog za 2016. godinu, prvog pozitivnog poslovnog rezultata posle 10 godina, sagledava najefikasniji način opstanka i dalje revitalizacije Trajal korproacije.“

Ugovor o privatizaciji „Trajala“ je raskinut krajem 2013. godine, a ta fabrike je nakon „skidanja“ državne zaštite od naplate poverilaca prošlog maja, podnela Unapred pripremljeni plan reorganizacije, čijim je usvajanjem krajem novembra prošle godine omogućen opstanak fabrike.

