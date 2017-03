Čeka se pravosnažnost rešenja o stečaju kako bi kompletna rekonstrukcija hotela “Rubin”, koji je više od godinu dana u rukama novog vlasnika, mogla da počne

Uskoro bi trebalo da počne kompletna rekonstrukcija hotela “Rubin”. Idejni projekat je urađen, a čekaju se potrebne dozvole kako bi krenuli radovi. To je za GRAD rekao advokat Nebojša Perović, zastupnik Irene Bošnjaković, koja je krajem 2015. godine kupila hotel “Rubin”.

– Plan je da se uradi kompletna rekonstrukcija, od podruma do krova, da za godinu do godinu i po hotel zablista u punom sjaju. To znači da će Kruševac dobiti hotel na evropskom nivou, koji će moći da ugosti svakog posetioca – objasnio je Perović.

U proteklih godinu dana je, kako je kazao, rađeno na raščišćavanju hotela i pripremi projekata, jer je reč o adaptaciji oko devet hiljada kvadrata.

Objasnio je da se već osam meseci čeka pravosnažnost stečajnog rešenja kako bi moglo u potpunosti da se krene sa radovima.

Hotel “Rubin” je prodat kao deo preduzeća “Župa” doo, koje je u septembru 2014. godine otišlo u stečaj. Za 160 miliona dinara njega je u decembru 2015. godine kupila Irena Bošnjaković, koja živi u inostranstvu.

Investicija u objekat, kojim će se, kako je kazao Perović, ponositi čitav ovaj kraj, nadmašiće kupoprodajnu cenu.

On podseća da je nova vlasnica prilikom raščišćavanja hotela stvari – krevete, stolice, stolove, televizore, nameštaj, čaršave, poklonila Vojsci Srbije, garnizonu u Kruševcu, vatrogascima, Crvenom krstu i nevladinim organizacijama koje se bave siromašnima i manjinama.

Napomenuo je da su predstavnici lokalne samouprave takođe kontaktirali novu vlasnicu ponudivši pomoć, ukoliko bude potrebna.

J.B.

Uskoro kompletna rekonstrukcija hotela “Rubin“

